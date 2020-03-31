В усіх областях України рятувальники облаштували тимчасові пункти прийому хворих на COVID-19.

Про це повідомляє ДСНС України.

"У взаємодії з територіальними органами Національної поліції та закладами охорони здоров'я, співробітниками Головних управлінь ДСНС України в областях та в місті Києві облаштовані тимчасові пункти прийому та сортування хворих на коронавірусну хворобу на територіях закладів охорони здоров'я першої хвилі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 30 березня 2020 року в усіх областях країни та місті Києві встановлено 217 таких пунктів. Тимчасові пункти прийому облаштовані на базі наметів ДСНС.

В Україні облаштували понад 200 пунктів прийому хворих на коронавірус // Фото: ДСНС

В облаштованих пунктах лікарі зможуть проводити первинний огляд людей та ухвалювати рішення щодо подальшої госпіталізації пацієнтів з COVID-19, до спеціалізованих закладів охорони здоров’я.

Встановлення пунктів здійснюється за розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби.