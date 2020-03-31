Хворих на COVID-19 можуть розмістити у Міжнародному виставковому центрі — волонтер

У разі загострення ситуації із захворюваністю на коронавірус, хворих у столиці можуть розмістити в Міжнародному виставковому центрі.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив координатор київського волонтерського штабу боротьби з поширенням коронавірусу Ігор Ліскі.

"Однозначно є на 7 тисяч (місць – ред.) уже план – на Лівобережній, у Виставковому центрі. Ми сподіваємося, що це не знадобиться. Але якщо знадобиться, час буде йти на дні. Тому вже зараз потрібно прораховувати систему вентиляції, як буде очищатися каналізація, де брати ліжка, як їх розвертати, як проводити кисень. Всі ці технічні завдання вже повинні зараз опрацьовуватися. Навіть якщо, дай Бог, воно не знадобиться", - сказав він.

Нагадаємо: в Україні станом на 22.00 понеділка, 30 березня, офіційно підтверджено 548 випадків зараження коронавірусом.