В Україні зафіксували 548 випадків коронавірусу

В Україні станом на 22.00 понеділка, 30 березня, офіційно підтверджено 548 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ у Facebook.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19. Загалом 8 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на ранок 30 березня в Україні було 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали.