Кількість інфікованих COVID-19 на Буковині зросла до 90

У Чернівецькій області підтвердили ще 15 випадків зараження COVID-19, а один пацієнт одужав від коронавірусу.

Про це під час прямого включення у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Змушений констатувати, що за результатами опрацювання нашим лабораторним центром 39 зразків аналізів кількість хворих на коронавірусну інфекцію буковинців збільшилась на 15 осіб. Таким чином, у нашій області станом на цю хвилину зафіксували вже 90 випадків цього захворювання", - сказав Осачук.

Серед нових інфікованих є двоє дітей віком один та три роки. За словами голови ОДА, діти почуваються добре та лікуються вдома.

Водночас він повідомив про сьомого пацієнта з Чернівецької області, який вилікувався від цієї хвороби.

"Сьогодні ми маємо ще одну особу, яка видужала від коронавірусної інфекції. І таким чином, станом на сьогоднішній вечір ми маємо вже семеро людей, які одужали після інфікування", - додав посадовець.

Крім того, голова ОДА розповів про мешканця Чернівців, який сьогодні помер від коронавірусу. Йому було 84 роки.

"Чоловік надто пізно звернувся до лікарів. Очевидно, він до цього намагався самотужки впоратися з хворобою. І та допомога, яка йому надавалася в лікарні протягом чотирьох днів, уже не врятувала чоловіка", - додав голова ОДА.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Із них - 13 летальних випадків, а 8 людей одужали.

Фото: AA