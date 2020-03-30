На Тернопільщині коронавірусом захворіли уже 27 медиків та один учитель

За останню добу у Монастириському районі на Тернопільщині кількість хворих на коронавірус сягнула 58, в тому числі 27 медиків та один вчитель.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

"На 21 годину 30 березня в районі інфікованих коронавірусом уже 58 осіб. З них у Монастириській – 36. Серед медперсоналу захворіли 27 медиків, один вчитель, п’ятеро дітей", - зазначив Дронь.

Станом на 30 березня кількість хворих на коронавірус у Тернопільській області сягнула 60 осіб.

Читайте також: У Тернополі пропонують пройти самоізоляцію в лікарні

Як раніше повідомляло агентство, в Україні станом на 22.00 30 березня зареєстровано 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Померли 13 осіб. Загалом 8 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.