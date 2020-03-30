У Тернополі пропонують пройти самоізоляцію в лікарні

У Тернополі ті, хто приїхав з-за кордону і не мають можливості самоізолюватися вдома, можуть зробити це у лікарняних палатах.

Про це на своїй сторінці у Facebook у відеозверненні повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"У Тернопільській міській дитячій лікарні, в реанімації лежить дитина, яка заразилася від родича, що повернувся із-за кордону. Бажаю швидкого одужання дитині, але звертаюся до всіх, хто повернувся з-за кордону. Залишайтеся у самоізоляції! Зареєструйтеся за гарячою лінією. Це означає, що вас консультуватиме сімейний лікар, запитуватиме про стан вашого здоров’я і відповідатиме на ваші запитання Якщо ви живете у гуртожитку, де є спільні санвузли, ви можете піти на самоізоляцію у третю міську лікарню, куди з направленням вас може спрямувати сімейний лікар", - сказав Надал.

Також він додав, що ті, хто не має сімейного лікаря, можуть зателефонувати на гарячу лінію і там нададуть медика.

Окрім цього, міський голова Тернополя просить жителів міста нагадати своїм родичам, знайомим, які повернулися з-за кордону, щоб вони зареєструвалися.

Також Надал сказав, що у Тернополі нині зареєстровано два випадки на коронавірус, в області – 60, один випадок – летальний.