РНБО створила електронну карту поширення коронавірусу в Україні та світі

Головний ситуаційній центр при Апараті Ради національної безпеки і оборони України створив електронну карту поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі та в Україні.

Про це повідомляє пресслужба РНБО

"На карті щодня оновлюються статистичні дані щодо лабораторно підтверджених випадків захворювання; кількості хворих; кількості тих, хто одужав; кількості померлих; кількості підозр стосовно ймовірного інфікування в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також наводиться інформація про лабораторно підтверджені випадки захворювання; кількість хворих; кількість тих, хто одужав, та кількість померлих у світі.

Гіперпосилання: https://covid19.rnbo.gov.ua/

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

На ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.