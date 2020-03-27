Пропозицій вводити надзвичайний стан наразі не було – Разумков

Кабінет міністрів і Президент не вносили до Верховної Ради ініціативи щодо запровадження надзвичайного стану в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це заявив журналістів Голова Верховної Ради Дмитро Разумков після засідання фракції партії "Слуга народу" 27 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, пропозицій про введення надзвичайного стану немає. Процедура надзвичайного стану в цьому конкретному випадку така: якщо зазвичай це робить РНБО - ініціює, надає пропозицію Президенту, а Президент направляє свій указ до Верховної Ради і парламент погоджує, - то в цьому випадку це робить Кабінет міністрів України, тому що це пов’язано з епідеміологічною ситуацією в державі, і вже після того, як це надійде до Президента, він направить це до Верховної Ради. Поки що, наскільки мені відомо, таких ініціатив ані від уряду, ані від Президента не було", – наголосив Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 27 березня в конгресно-виставковому центрі «Парковий» відбулося засідання депутатської фракції партії «Слуга народу» за участю Президента Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. За його результатами, позачергове засідання Верховної Ради, попередньо, має відбутися у понеділок, 30 березня.

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 5 людей одужало.