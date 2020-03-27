МЗС запускає програму

МЗС запускає програму "Захист" для українців, які застрягли за кордоном

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Укрінформ
Закордонні дипломатичні установи України розгортають спеціальну програму "Захист" для українців, які після закриття українського кордону цієї ночі залишаться поза межами Батьківщини.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

"Ми шукаємо можливості повернути вас і після того, як буде закрито регулярне пасажирське сполучення. Для тих, хто застряг за кордоном на цей час, ми будемо надавати максимальну допомогу. І сьогодні я доручив усім закордонним дипломатичних установам розгорнути програму "Захист". Це захист вас у тих надскладних умовах, у яких ви опинилися", - звернувся міністр до українських громадян за кордоном.

Він пояснив, що більше інформації про "Захист" можна буде відшукати на офіційній сторінці МЗС та інших сторінках у соцмережах.

Кулеба нагадав, що Україна повністю припиняє регулярне пасажирське сполучення опівночі з 27 на 28 березня.

"Ми надаватимемо максимальне сприяння у межах наших можливостей. Кордон у жодному разі не зупиняється на замок. Можна буде повертатися до України автомобілем, пішки", - підкреслив він.

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Міністр також запевнив, що МЗС знає про місцезнаходження українців по всьому світу і про проблеми, наприклад, штрафи за перевищення терміну перебування в країнах перебування, та пообіцяв займатися вирішенням цих питань.

За його словами, тільки на Балі українців - 700, на Гоа - 154, півсотні людей у Перу і навіть на острові Палау у Тихому океані є 9 наших співгромадян.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна до кінця п'ятниці, 27 березня, повністю закриє державний кордон, а про українців, які не встигнуть повернутися, подбають дипломати з урахуванням стану епідеміологічної ситуації в місцях їхнього перебування.

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