Українців у Австрії не каратимуть за прострочені документи
Про таку домовленість міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби з австрійським колегою Александром Шалленбергом під час телефонної розмови повідомляє пресслужба МЗС.
«Міністри домовилися, що австрійська влада з розумінням поставиться до скрутних обставин українців, чий термін перебування в Австрії може бути перевищений внаслідок карантину», - йдеться у повідомленні.
Кулеба відзначив активне сприяння Відня у створенні можливостей транзиту територією Австрії для українських громадян, які повертаються автотранспортом з Європи.
Александр Шалленберг подякував за допомогу України у поверненні австрійських громадян з України рейсами українських авіакомпаній.
Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу в Україні та низці європейських країн запроваджено заборони або обмеження залізничного, авіа- та автобусного перевезень, закриті кордони.
Станом на ранок 27 березня в світі коронавірусом інфіковано 533 015 осіб, із них 124 387 вилікувалися, 24 093 померли.
В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних випадків. Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.