Українців у Австрії не каратимуть за прострочені документи

Австрійська влада не застосовуватиме санкцій щодо українців, термін перебування яких в країні може бути перевищений внаслідок карантину.

Про таку домовленість міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби з австрійським колегою Александром Шалленбергом під час телефонної розмови повідомляє пресслужба МЗС.

«Міністри домовилися, що австрійська влада з розумінням поставиться до скрутних обставин українців, чий термін перебування в Австрії може бути перевищений внаслідок карантину», - йдеться у повідомленні.

Кулеба відзначив активне сприяння Відня у створенні можливостей транзиту територією Австрії для українських громадян, які повертаються автотранспортом з Європи.

Александр Шалленберг подякував за допомогу України у поверненні австрійських громадян з України рейсами українських авіакомпаній.

Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу в Україні та низці європейських країн запроваджено заборони або обмеження залізничного, авіа- та автобусного перевезень, закриті кордони.

Станом на ранок 27 березня в світі коронавірусом інфіковано 533 015 осіб, із них 124 387 вилікувалися, 24 093 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних випадків. Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.