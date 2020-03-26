Понад 94 тисячі громадян повернулися в Україну завдяки дипустановам – МЗС

Водночас 22 громадянина України проходять лікування в інших державах. У ФРН – по 5, у Домініканській Республіці - 4, в Італії, ОАЕ та Польщі – по 2, в Іспанії, Нідерландах, на Сейшельських островах, у США - по одному.

Восьмеро наших співвітчизників одужали: у Японії – 4, в Італії – 2, у Польщі та ФРН – по одному.

Четверо громадянок України за кордоном померли.

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Як повідомлялося, станом на 22:00 26 березня в Україні за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 196 випадків Covid-19. Зафіксовано 5 летальних випадків Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.