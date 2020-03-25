МЗС погодило евакуацію росіян і очікує від РФ дозволу на транзит гумдопомоги для України

Міністерство закордонних справ на прохання РФ надало дозвіл на евакуацію з України громадян Росії і очікує з російського боку зустрічних кроків щодо дозволу на транзит її територією гуманітарних вантажів для України для боротьби з поширенням коронавірусу

Про це заявив у коментарі Укрінформу заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

«Російська Федерація дійсно звернулася з проханням надати дозвіл на евакуацію з України громадян РФ, і ми дійсно погодили їм таку можливість з гуманітарних міркувань, запропонувавши використати для цього потяг Київ-Москва. Наразі завершується організація відповідних санітарно-епідеміологічних заходів щодо згаданого потягу і пасажирів, які подорожуватимуть в ньому, після чого на сайті Укрзалізниці буде відкрито продаж квитків», - зазначив дипломат.

Божок акцентував, що МЗС спільно з Міністерством інфраструктури, МВС, МОЗ, авіа-, залізничними та іншими перевізниками продовжують роботу щодо створення для українців за кордоном можливостей для повернення в Україну.

«Потяг Москва - Київ є черговим в низці вже восьми потягів з-за кордону, які МЗС спільно з Міністерством інфраструктури організувало для українців», - нагадав він..

Стосовно кількості громадян, які виявили бажання скористатися цим потягом в Україні та в РФ, Божок поінформував, що, станом на сьогодні до Посольства України в РФ звернулися близько 800 наших співвітчизників.

Водночас остаточні дані щодо орієнтовної кількості громадян РФ, які бажають повернутися, уточнюються.

Заступник міністра також акцентував, що це – не єдине гуманітарне питання, яке перебуває на порядку денному консультацій між Україною та РФ.

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«Ми досі очікуємо на дозвіл від уряду РФ на транзит територією Росії транспортних засобів з гуманітарними та медичними вантажами для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні, які направляються до нас з третіх країн. Розраховуємо, що російська сторона у цьому питанні також керуватиметься гуманітарними міркуваннями і діятиме так само оперативно, як Україна діяла і діє в контексті забезпечення повернення громадян РФ з території України», - підкресли дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, МЗС і Мініфраструктури України працюють над питанням організації спеціального потяга для вивезення громадян РФ з території України.