Україна планує вивезти росіян спецпотягом

Міністерство закордонних справ і Міністерство інфраструктури України працюють над питанням організації спеціального потяга для вивезення громадян РФ з території України.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.

"Питання (вивезення громадян РФ з України - ред.) опрацьовується разом з МЗС, вся інформація про спеціальні потяги оприлюднюється на сайті міністерства та УЗ. Стежте за оновленнями", - заявили у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, на 28 березня 2020 року запланований рейс спецпотяга за маршрутом Москва-Київ, яким громадяни України зможуть повернутися додому з РФ.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.