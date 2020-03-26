Конфісковані медичні костюми, маски та рукавички передаватимуть лікарням - рішення уряду
Відповідна постанова "Про внесення зміни до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби" від 25 березня опублікована на Урядовому порталі.
"Водонепроникні лабораторні костюми, рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові, рукавички неопудрені з нітрилу, рукавички з інших полімерних матеріалів, халати ізоляційні медичні одноразові, маски медичні, окуляри захисні, щитки захисні, респіратори класу захисту не нижче FFP2, конфісковані в установленому порядку, безоплатно передаються до закладів охорони здоров’я", - йдеться у рішенні.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.
За даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.