Конфісковані медичні костюми, маски та рукавички передаватимуть лікарням - рішення уряду

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду, та дозволив безкоштовну передачу до лікарень медичних лабораторних костюмів, масок, рукавичок, респіраторів, окулярів.

Відповідна постанова "Про внесення зміни до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби" від 25 березня опублікована на Урядовому порталі.

"Водонепроникні лабораторні костюми, рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові, рукавички неопудрені з нітрилу, рукавички з інших полімерних матеріалів, халати ізоляційні медичні одноразові, маски медичні, окуляри захисні, щитки захисні, респіратори класу захисту не нижче FFP2, конфісковані в установленому порядку, безоплатно передаються до закладів охорони здоров’я", - йдеться у рішенні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.