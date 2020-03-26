У Раді доопрацьовують законопроєкт "другої хвилі" щодо карантину

У Верховній Раді триває доопрацювання законопроєкту "другої хвилі" щодо карантину, зокрема в частині, пов’язаній з оподаткуванням доходів фізичних осіб в Україні.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") у Facebook.

"Доопрацьовуємо законопроєкт "другої хвилі" щодо карантину. Мої думки – це збереження доходів населення. Вчора відстояла свою норму щодо неоподаткування податком на доходи фізосіб (18%) перших 4 тис. гривень доходу у випадках, якщо місячна зарплата до 7000. Пропонувала межу у 15 000 грн. Почнемо з 7000. Це теж прогрес", – зазначила Третьякова.

Як повідомляв Укрінформ, орієнтовно, проведення позачергового засідання Верховної Ради заплановане на суботу, 28 березня.

Раніше у коментарі Укрінформу заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що наразі очікується реєстрація законопроєкту від депутатів ВР, в першу чергу – від членів економічного комітету, комітету з питань соціальної політики, що стосуватиметься "підтримки найбільш незахищених категорій і економічних стимулів для бізнесу, спрощення роботи".

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

З 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня. З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на ранок 26 березня в Україні зафіксовано 145 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

За даними Worldometers, на 10.00 у світі зафіксовано 472 529 випадків зараження коронавірусом, з них 21 304 летальних і 114 740 осіб одужали.