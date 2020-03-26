Кабмін пропонує Раді скоротити видатки бюджету через коронавірус - Геращенко

У Верховній Раді вранці 26 березня триває зустріч керівництва парламенту, голів депутатських фракцій і представників Кабінету міністрів щодо пропозицій зі стабілізації економіки, внесених урядом.

Про це повідомила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко у Facebook.

«У ВР проходить зустріч керівництва парламенту, фракцій і уряду. Обговорюємо отримані пізно вночі пропозиції КМ (Кабінету міністрів – ред.) по стабілізації економіки. Уряд визнає, що втрати для бюджету внаслідок коронавірусу будуть дуже серйозні і пропонує суттєве скорочення видатків по всім статтях та створення стабілізаційного фонду», - зазначила вона.

Також, за словами Геращенко, сторони обговорюють порядок денний позачергового засідання Ради.

В ВР проходить зустріч керівництва парламенту, фракцій і уряду / Фото: Ірина Геращенко

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Як повідомляв Укрінформ, орієнтовно, проведення позачергового засідання Верховної Ради заплановане на суботу, 28 березня.

Раніше у коментарі Укрінформу заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, що очікується реєстрація законопроєкту, що стосуватиметься «підтримки найбільш незахищених категорій і економічних стимулів для бізнесу, спрощення роботи», а також внесення законодавчих ініціатив уряду.

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив до 24 квітня карантин з метою запобігання поширенню Covid-19.