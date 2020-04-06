В Україні летальність від коронавірусу становить 2,6% - Ляшко

В Україні на сьогодні летальність від коронавірусу на рівні 2,6%.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в Україні летальність 2,6%. Ми бачимо і відмічаємо, що найбільше помирають люди старшого похилого віку. Люди від 50-ти та старші сьогодні становлять у нас 84-85% всіх летальних випадків. Люди старші 60-ти становлять 52 і більше відсотків. Зокрема люди, які померли від коронавірусу, мають хронічні захворювання", - сказав Ляшко.

За його словами, саме хронічні захворювання призводять до ускладнень, які несумісні з життям.

Ляшко зазначив, що наразі в різних країнах різна летальність від коронавірусу. Зокрема, в Італії і Іспанії понад 10% серед хворих на COVID-19 мають летальні наслідки. Водночас Німеччина показує 1,9% летальних випадків.

Ляшко додав, що коли починався спалах коронавірусу в Китаї, летальність там була на рівні 3%.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 6 квітня зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, з них 38 летальних, 28 людей одужало.