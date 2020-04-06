МОЗ відтепер один раз на день оприлюднюватиме дані щодо захворюваності на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я лише один раз на день повідомлятиме статистику щодо захворюваності на COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в Україні в Facebook.

"Звертаємо увагу, що оприлюднення даних щодо захворюваності на COVID-19 в Україні від Центру громадського здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України відбуватиметься раз на добу щоранку о 9:30", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужали, 38 осіб померли.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG