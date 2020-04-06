Пандемія коронавірусу: експерти обговорили проблеми в ЗСУ

У зв'язку з пандемією у короткостроковій перспективі можна очікувати зменшення видатків на оборону та збільшення - на медицину.

Про це йшлося під час круглого столу "Як коронавірус загрожує армії та оборонній промисловості. Виклики та можливості України", який проходив в Інституті Горшеніна.

"Можна спрогнозувати, що в перспективі можуть бути зменшені витрати на оборону, тому що сегмент медицини почне бути пріоритетним. І в деяких країнах, аби ліквідувати наслідки пандемії, почнуть робити ставку на інші напрямки. Але все це ми відчуємо згодом", - зазначив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, пандемія негативно вливає на боєздатність армії. "Це суперечить самій структурі армії, яка має бути компактною, мобільною, а вірус якраз і атакує структури, які не є розосередженими. Тобто, пандемія знижує боєздатність армії, це вже відчули підрозділи усіх країн. Суттєво скасовують заходи міжнародної співпраці, що погіршує рівень навчань. Пандемія вплине на структуру армії, тому що ми більше будемо чути про те, що ми будемо розширювати медичні підрозділи", - вважає він.

Крім того, за його словами, пандемія підштовхує армію до виконання поліцейських функцій, і це несе певні ризики щодо обмеження громадянських прав і свобод, а уряди різних країн змушені дбати про збільшення мобілізаційних і стратегічних резервів.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, своєю чергою, вважає, що Україна наразі веде дві війни – на Сході та з коронавірусом. "Нинішня ситуація з коронавірусом – це стан війни фактично, але для України – подвійної війни, тому що з одного боку, ми маємо захистити армію, а з іншого боку, мусимо використовувати армію за призначенням", - наголосив експерт.

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Під час круглого столу зазначалось, що на сьогодні вживаються заходи, які мінімізують певні ризики пандемії в армії, але їх недостатньо. Зокрема, на думку радника командувача Сухопутних військ ЗСУ, члена Ради волонтерів при Міноборони Олена Шевцової, недостатньо просто ставити завдання командиру - потрібно його забезпечити необхідними ресурсами, щоб він це завдання виконав.

Шевцова зауважила, що на момент початку пандемії в держрезерві не виявилось необхідної кількості масок, антисептиків для армії, і зараз все це терміново закуповується як військовим керівництвом, так і волонтерами.

Експерти також звернули увагу на важливість виготовлення в України на базі заводів концерну "Укроборонпром" апаратів штучної вентиляції легень для армії.