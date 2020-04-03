Українським військовим призупинили планові відпустки

З метою дотримання запровадженого режиму надзвичайного стану та карантинних заходів з протидії розповсюдженню коронавірусу, тимчасово призупинено щорічні планові відпустки військовослужбовцям ЗСУ.

Про це повідомив начальник Управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ Юрій Бобров виданню Армія ФМ, відповідаючи на питання, чи будуть обмежені військовим щорічні відпустки у зв’язку з карантинними заходами з протидії COVID-19.

"Відповідно до рішення керівництва ЗСУ, Генштабу основні відпустки призупинено в зв’язку з тим, що військовослужбовці повинні бути у місцях виконання завдань і виконувати вимоги постанов Кабінету міністрів України, якими введено режим надзвичайної ситуації. Це робиться для того, аби не поширювати COVID-19", - повідомив Бобров.

Він зазначив, що наразі також введені обмеження щодо надання відпусток для складання екзаменаційних сесій в цивільних навчальних закладах.

У разі проблем із вчасним поверненням військовослужбовця ЗСУ з відпустки, він повинен отримати відповідну позначку в посвідченні про відрядження або довідку про причину затримки.

Про це повідомив начальник Управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ Юрій Бобров виданню Армія ФМ, відповідаючи на питання, що робити військовому у разі проблем з вчасним поверненням з відпустки.

"Відповідно до пункту 191 Положення про проходження громадянами України військової служби в ЗСУ, відпустку може бути продовжено у разі затримки на шляху до проведення відпустки або місця, де проводилась відпустка, унаслідок непередбачених перешкод у сполученні або через хворобу військовослужбовця, який прямує у відпустку або повертається з неї. На підставі документів, засвідчених у військового коменданта на транспорті, начальника органу управління Військової служби правопорядку у ЗСУ чи військового комісара. За відсутності документів в адміністрації шляхів сполучення або в місцевій державній адміністрації чи органах місцевого самоврядування на фактичний строк затримки, що підтверджується документами. У разі затримки в дорозі з незалежних від військовослужбовця причин, він повинен отримати відповідну позначку в посвідченні про відрядження або довідку про причину затримки, а також повідомити про це командира або начальника військової частини, установи, в якій він проходить військову службу", - пояснив Бобров.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 квітня в Збройних Силах України виявлено двох хворих на COVID-19, на ізоляції – 137 осіб.