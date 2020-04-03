Українським військовим призупинили планові відпустки
Про це повідомив начальник Управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ Юрій Бобров виданню Армія ФМ, відповідаючи на питання, чи будуть обмежені військовим щорічні відпустки у зв’язку з карантинними заходами з протидії COVID-19.
"Відповідно до рішення керівництва ЗСУ, Генштабу основні відпустки призупинено в зв’язку з тим, що військовослужбовці повинні бути у місцях виконання завдань і виконувати вимоги постанов Кабінету міністрів України, якими введено режим надзвичайної ситуації. Це робиться для того, аби не поширювати COVID-19", - повідомив Бобров.
Він зазначив, що наразі також введені обмеження щодо надання відпусток для складання екзаменаційних сесій в цивільних навчальних закладах.
У разі проблем із вчасним поверненням військовослужбовця ЗСУ з відпустки, він повинен отримати відповідну позначку в посвідченні про відрядження або довідку про причину затримки.
Про це повідомив начальник Управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ Юрій Бобров виданню Армія ФМ, відповідаючи на питання, що робити військовому у разі проблем з вчасним поверненням з відпустки.
"Відповідно до пункту 191 Положення про проходження громадянами України військової служби в ЗСУ, відпустку може бути продовжено у разі затримки на шляху до проведення відпустки або місця, де проводилась відпустка, унаслідок непередбачених перешкод у сполученні або через хворобу військовослужбовця, який прямує у відпустку або повертається з неї. На підставі документів, засвідчених у військового коменданта на транспорті, начальника органу управління Військової служби правопорядку у ЗСУ чи військового комісара. За відсутності документів в адміністрації шляхів сполучення або в місцевій державній адміністрації чи органах місцевого самоврядування на фактичний строк затримки, що підтверджується документами. У разі затримки в дорозі з незалежних від військовослужбовця причин, він повинен отримати відповідну позначку в посвідченні про відрядження або довідку про причину затримки, а також повідомити про це командира або начальника військової частини, установи, в якій він проходить військову службу", - пояснив Бобров.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 квітня в Збройних Силах України виявлено двох хворих на COVID-19, на ізоляції – 137 осіб.