В українській армії зафіксували другий випадок COVID-19
Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил.
«Станом на 17.00 2 квітня в Збройних силах України зареєстровано ще 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Так, у одного з військовослужбовців Київського гарнізону, що з 23 березня знаходився на самоізоляції у зв’язку з контактом з хворою особою, 30.03.2020 року за окремим рішенням було взято зразки для дослідження та за результатами тесту підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, стан здоров’я військовослужбовця наразі задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби. Двох військовослужбовців, що мали з ним контакти під час виконання службових обов’язків, відправлено на самоізоляцію.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 квітня в Збройних силах України було виявлено одного хворого на COVID-19, на ізоляції – 140 осіб.
Станом на 10.00 в Україні за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
фото: АА.