В українській армії зафіксували другий випадок COVID-19

У Збройних силах України станом на 17.00 2 квітня діагностовано ще один випадок захворювання на коронавірус. Наразі у двох військовослужбовців діагностовано COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил.

«Станом на 17.00 2 квітня в Збройних силах України зареєстровано ще 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Так, у одного з військовослужбовців Київського гарнізону, що з 23 березня знаходився на самоізоляції у зв’язку з контактом з хворою особою, 30.03.2020 року за окремим рішенням було взято зразки для дослідження та за результатами тесту підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, стан здоров’я військовослужбовця наразі задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби. Двох військовослужбовців, що мали з ним контакти під час виконання службових обов’язків, відправлено на самоізоляцію.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 квітня в Збройних силах України було виявлено одного хворого на COVID-19, на ізоляції – 140 осіб.

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Станом на 10.00 в Україні за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

фото: АА.