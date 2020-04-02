Українські військові отримали ще 500 тестів на коронавірус

До Медичних сил Збройних сил України надійшли реагенти для 500 досліджень інфекції на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію заступника командувача Медичних сил ЗСУ Андрія Галушки.

«Для медичної служби ООС ми отримали 12 апаратів штучної вентиляції легень. Загалом для мобільних госпіталів придбано медичного майна на 250 тисяч гривень. В основному це захисні костюми, маски, рукавички та спеціальні окуляри", — повідомив Галушка.

Він зазначив, що сьогодні стало відомо про надходження до Медичних сил Збройних сил України ще аналогічних реагентів на 500 досліджень методом ПЛР.

За його словами, викладацьким складом Української військово-медичної академії та науковцями її структурного підрозділу — Науково-дослідного інституту проблем військової медицини - готується до відкриття та початку роботи консультативний центр.

В пресслужбі також нагадали, що Головний військовий клінічний госпіталь напередодні вже отримав 100 комплектів реагентів, які дозволять робити високоточні тести на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 квітня в Збройних силах України виявлено одного хворого на COVID-19, на ізоляції – 140 осіб.

Станом на 10.00 в Україні за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.