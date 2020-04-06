Ляшко сказав, коли інфіковані коронавірусом найнебезпечніші в епідемічному відношенні

Люди, які мають перші симптоми коронавірусу, є найбільш небезпечними в епідемічному відношенні.

На цьому наголосив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли ми говоримо про безсимптомне носійство, то подивімося документ, який опублікувала Всесвітня організація охорони здоров'я. Вона там чітко зазначає, що епідемічне значення для поширення хвороби мають люди, які мають перші симптоми. Тобто, цих людей ми не повинні пропускати, бо коли з'являються перші симптоми, людина найбільш небезпечна в епідемічному відношенні. Кількість вірусу, який вона виділяє, - найбільша, кількість людей, яких вона може інфікувати, - найбільша", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що безсимптомне носійство впливає на поширення коронавірусу, однак не є найголовнішим чинником в епідемічному відношенні. Тому потрібно чітко відокремлювати людей з симптомами для того, щоб була змога їх протестувати та выдстежувати контактних осіб, щоб їх ізолювати.

За словами Ляшка, МОЗ планує розпочати масове тестування населення України, але у цьому контексті також потрібно розглядати спроможності системи охорони здоров'я, лабораторної мережі та економічну складову.

"Мобільні бригади у нас також будуть, місця для мобільного тестування, коли автомобілем можна під'їхати (і зробити тест - ред.) також планується. І це друга черга розгортання тестувань", - зазначив Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 6 квітня зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, з них 38 летальних, 28 людей одужало.