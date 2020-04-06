В Ужгороді 17 медиків відправили на самоізоляцію після контакту з хворими на COVID-19

Мобільна бригада Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України сьогодні відібрала взірці біоматеріалів у 17 працівників центральної міської клінічної лікарні після контакту з хворими, у яких діагностовано коронавірус.

Медиків відправили на самоізоляцію, повідомляє Ужгородська міськрада у Facebook .

“У пульмонологічному відділенні центральної міської клінічної лікарні із діагнозом «пневмонія» проходили лікування четверо осіб, у яких були відібрані взірці на дослідження на CОVID-19. Відтак, сьогодні мобільна бригада Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України відібрала взірці біоматеріалів у 17 працівників центральної міської клінічної лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про працівників приймального відділення, лабораторії та працівників пульмонологічного відділення, які контактували з пацієнтами, хворими на CОVID-19 та їхніми біоматеріалами. Усіх медиків відправлено на самоізоляцію додому, стан їхнього здоров'я контролюватимуть сімейні лікарі, наголошують в Управлінні охорони здоров’я Ужгородської міської ради.

Також сьогодні проведуть забір взірців у працівників міської поліклініки, які контактували з пацієнтом, хворим на CОVID-19. Планують, що мобільна бригада виїде взяти взірці біоматеріалу у дитини, яка зараз із матір’ю вдома. Йдеться про родину ужгородського диякона, про яку повідомлялося, що усі її члени захворіли на коронавірус.

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За даними МОЗ, на Закарпатті наразі у 35 осіб підтверджено коронавірус. Двоє людей у важкому стані, одна жінка померла 5 квітня. Також одна людина вилікувалася.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.