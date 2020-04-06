У Києві 28 мобільних груп роблять тести на коронавірус удома

У Києві працюють 28 мобільних груп, що виїжджають до людей і роблять відбір зразків на ПЛР-тестування.

Про це на брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, у столиці є 28 мобільних груп, які виїжджають до людей для тестування на коронавірус.

"Завдяки цьому ми збільшили охоплення і оперативність виявлення вогнищ вірусу та їх локалізацію. Зробили вже загалом 267 відборів зразків. З них діагноз підтвердився в 37 киян", - додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні в Києві підтверджено 267 випадків на захворювання COVID-19.