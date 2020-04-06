У Києві 267 підтверджених випадків коронавірусу, серед них є медики – Кличко

У столиці вже 267 підтверджених випадків COVID-19.

Про це на брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу ще 22 киян захворіли на коронавірус. На сьогодні в столиці вже 267 підтверджених випадків на захворювання COVID-19", - сказав Кличко.

Він повідомив, що захворіли п'ятеро жінок віком від 29 до 71 року, 16 чоловіків від 24 до 82 років. Зокрема, двоє медиків.

"Також захворів 8-річний хлопчик. Чотири випадки захворювання – у Києво-Печерській лаврі", - повідомив Кличко.

За словами мера Києва, 9 пацієнтів госпіталізували у столичні лікарні, 13 - лікуються вдома на самоізоляції, під контролем лікарів.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 1319 випадків COVID-19.