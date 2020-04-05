Кличко назвав район Києва, де зафіксували найбільше нових випадків COVID-19
Мапу захворювання у столиці оприлюднив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:
Голосіївський +1
Дарницький +7
Деснянський +3
Дніпровський +2
Оболонський +2
Печерський +3
Подільський +4
Святошинський +2
Солом’янський +3
Шевченківський +4
Таким чином, наразі найбільше хворих на COVID-19 зафіксовано в Печерському районі – 41. У Солом'янському районі Києва підтверджено 36 випадків коронавірусу, в Дарницькому – 35, у Шевченківському – 33, Голосіївському – 24, Оболонському – 20, Подільському – 17, Деснянському – 15, Дніпровському – 13, Святошинському – 11.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.
У Києві станом на 5 квітня 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу кількість киян, котрі захворіли на коронавірус, збільшилася на 31 людину.