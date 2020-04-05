За минулу добу ще 31 киянин захворів на COVID-19 – Кличко

За минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася ще на 31 людину.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"За минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася ще на 31 людину. Один випадок - летальний. Вірус наступає. На сьогодні в столиці вже 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

Він уточнив, що захворіли: 18 жінок віком від 21-го до 78-ти років, 13 чоловіків віком від 19-ти до 78-ми років.

Один - 71-річний чоловік - помер.

За словами мера Києва, 10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні, 21 - лікуються вдома на самоізоляції, під контролем медиків.

"Тільки троє киян з тих, які захворіли за минулу добу, виїжджали нещодавно закордон. Інші меж України не покидали. Це означає, що вірус все більше охоплює Київ. І що всі заклики дотримуватися обмежень - це не пусті слова і не страшилки!", - зауважує Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22:00 4 квітня в Україні 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.