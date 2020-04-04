При в'їзді до Києва пасажирам та водіям вимірюватимуть температуру

При в'їзді до Києва пасажирам та водіям вимірюватимуть температуру

Укрінформ
При в'їзді до Києва водії та пасажири транспортних засобів проходитимуть обов'язкову термометрію.

Відповідне розпорядження керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації №12 опубліковане на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Водії та пасажири транспортних засобів проходять обов'язкову термометрію при в'їзді на територію міста Києва на контрольно-пропускному пункті", - йдеться в тексті розпорядження.

Також згідно з розпорядженням, не допускається в'їзд на територію Києва громадян без проведення термометрії при в'їзді на територію міста Києва на контрольно-пропускному пункті, громадян з ознаками гострих респіраторних захворювань, крім випадків направлення на обсервацію, госпіталізацію або самоізоляцію таких громадян.

Читайте також: У всіх районах Києва працюють мобільні бригади, які тестують на COVID-19 вдома

Громадянам, які підлягають самоізоляції або обсервації, заборонено, самовільно покидати місця самоізоляції або обсервації, зокрема виїжджати з міста Києва.

Окрім того, у Києві громадян зобов’язали обов'язково носити засоби особистого захисту на вулиці та прибудинкових територіях під час карантину через поширення коронавірусу.

Читайте також: У Києві підтвердили 214 випадків коронавірусу - Кличко

Зокрема, без засобів особистого захисту не можна перебувати:

  • на території загального користування (парки гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; підземні переходи; пляжі; кладовища; інші території загального користування);
  • у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, підприємств, установ і організацій (зокрема, заклади торгівлі, надання послуг) усіх форм власності, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів;
  • у транспорті (у тому числі який працює у режимі регулярних спеціальних перевезень), на зупинках громадського транспорту;
  • на прибудинкових територіях; територіях будівель та споруд інженерного захисту територій; територіях підприємств, установ, організацій та закріплених за ними території на умовах договору.

У КМДА вказують на адміністративну та кримінальну відповідальність у випадку порушення цих норм: штрафи від 17 тисяч гривень, арешт та позбавлення волі до трьох років.

Читайте також: Уряд посилив обмеження під час карантину

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні будуть посилені обмежувальні заходи.

Нагадаємо: станом на 22:00 4 квітня в Україні нарахували вже 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-