При в'їзді до Києва пасажирам та водіям вимірюватимуть температуру

При в'їзді до Києва водії та пасажири транспортних засобів проходитимуть обов'язкову термометрію.

Відповідне розпорядження керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації №12 опубліковане на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Водії та пасажири транспортних засобів проходять обов'язкову термометрію при в'їзді на територію міста Києва на контрольно-пропускному пункті", - йдеться в тексті розпорядження.

Також згідно з розпорядженням, не допускається в'їзд на територію Києва громадян без проведення термометрії при в'їзді на територію міста Києва на контрольно-пропускному пункті, громадян з ознаками гострих респіраторних захворювань, крім випадків направлення на обсервацію, госпіталізацію або самоізоляцію таких громадян.

Громадянам, які підлягають самоізоляції або обсервації, заборонено, самовільно покидати місця самоізоляції або обсервації, зокрема виїжджати з міста Києва.

Окрім того, у Києві громадян зобов’язали обов'язково носити засоби особистого захисту на вулиці та прибудинкових територіях під час карантину через поширення коронавірусу.

Зокрема, без засобів особистого захисту не можна перебувати:

на території загального користування (парки гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; підземні переходи; пляжі; кладовища; інші території загального користування);

у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, підприємств, установ і організацій (зокрема, заклади торгівлі, надання послуг) усіх форм власності, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів;

у транспорті (у тому числі який працює у режимі регулярних спеціальних перевезень), на зупинках громадського транспорту;

на прибудинкових територіях; територіях будівель та споруд інженерного захисту територій; територіях підприємств, установ, організацій та закріплених за ними території на умовах договору.

У КМДА вказують на адміністративну та кримінальну відповідальність у випадку порушення цих норм: штрафи від 17 тисяч гривень, арешт та позбавлення волі до трьох років.

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Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні будуть посилені обмежувальні заходи.

Нагадаємо: станом на 22:00 4 квітня в Україні нарахували вже 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.