У всіх районах Києва працюють мобільні бригади, які тестують на COVID-19 вдома

У столиці почали працювати мобільні бригади, що тестують киян на COVID-19 вдома.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Офіційний портал Києва.

"Відповідним наказом Департаменту охорони здоров’я керівникам столичних ЦПМСД та КДЦ було доручено організувати мобільні медичні бригади з проведення заборів зразків біологічних матеріалів від пацієнтів із підозрою на коронавірусну хворобу (СOVID-19) методом експрес-тестування та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). На сьогодні такі бригади створені у всіх районах. Багато з них вже встигли здійснити виїзди та зробити аналізи", – проінформував Поворозник.

Він зазначив, що столиця дуже ретельно підготувалася до цього кроку. Наказом визначено алгоритм функціонування мобільних бригад від складу до забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту та тестами для експрес-тестування, сумками-холодильниками, комплектами для забору зразків, дезрозчинами та антисептиками, пакетами для утилізації засобів індивідуального захисту тощо.

Окрім цього, проведено низку установчих онлайн-нарад та конференцій із керівниками закладів, на базі яких створено бригади, у тому числі за участю представників Київського міського лабораторного центру МОЗ України.

За його словами, для медиків організовані навчання і підготовлені детальні відео-інструкції щодо забору біоматеріалу від пацієнтів із підозрою на COVID-19 та з одягання комплектів протиепідемічного одягу для біозахисту.

Поворозник зазначив, що наразі столична влада вживає всіх необхідних заходів для мінімізації поширення коронавірусної інфекції, у тому числі під час діагностування.

Читайте також: Кличко просить киян на самоізоляції не приховувати свої контакти

"Проте, наголошую, що такі бригади виїжджають до людини з підозрою на інфікування коронавірусною хворобою винятково за умови визначення такої необхідності лікарем, який спостерігає за станом пацієнта. Це не служба таксі, що за вашою вимогою привезе вам додому медика, який зробить аналіз. Прошу поставитися до цього з розумінням і дотримуватися простого, але абсолютно "робочого" правила: захворіли – залишайтеся вдома та негайно зателефонуйте своєму лікареві, надавши йому можливість подбати про ваше здоров’я" – додав він.

Як повідомлялося, в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19.