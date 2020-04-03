Кличко просить киян на самоізоляції не приховувати свої контакти

Кличко просить киян на самоізоляції не приховувати свої контакти

Укрінформ
Мер столиці Віталій Кличко закликав киян на самоізоляції, до яких звертатимуться фахівці моніторингового центру запобігання поширенню COVID-19, надавати їм інформацію щодо своїх контактів за останні 14 днів.

Про це він сказав на брифінгу в п’ятницю, 3 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу поінформувати, що моніторинговий центр запобігання поширенню COVID-19 здійснив уже майже 500 телефонних контактів з метою контролю стану здоров'я людей, що перебувають на самоізоляції. Якщо ви захворіли, перебуваючи в контакті з хворим, або ви в групі ризику, вам обов’язково зателефонують із центру, який створило місто. І дуже важливо надавати інформацію щодо ваших контактів за останні 14 днів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що ця інформація є необхідною, адже таким чином моніторинговий центр може попередити людей про небезпечний контакт та необхідність самоізоляції.

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Також Кличко додав, що спілкування з операторами моніторингового центру є абсолютно конфіденційним, а персональні дані людини повністю захищені.

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Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

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