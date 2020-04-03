Кличко просить киян на самоізоляції не приховувати свої контакти

Мер столиці Віталій Кличко закликав киян на самоізоляції, до яких звертатимуться фахівці моніторингового центру запобігання поширенню COVID-19, надавати їм інформацію щодо своїх контактів за останні 14 днів.

Про це він сказав на брифінгу в п’ятницю, 3 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу поінформувати, що моніторинговий центр запобігання поширенню COVID-19 здійснив уже майже 500 телефонних контактів з метою контролю стану здоров'я людей, що перебувають на самоізоляції. Якщо ви захворіли, перебуваючи в контакті з хворим, або ви в групі ризику, вам обов’язково зателефонують із центру, який створило місто. І дуже важливо надавати інформацію щодо ваших контактів за останні 14 днів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що ця інформація є необхідною, адже таким чином моніторинговий центр може попередити людей про небезпечний контакт та необхідність самоізоляції.

Також Кличко додав, що спілкування з операторами моніторингового центру є абсолютно конфіденційним, а персональні дані людини повністю захищені.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.