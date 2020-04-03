У Києві - 189 випадків захворювання на COVID-19

Уже 189 осіб в Києві мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19. За минулу добу захворіли ще 28 людей, двоє з них померли.

Про це на брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість киян, які захворіли на коронавірус за минулу добу збільшилась на 28 людей, двоє з них не вижили. Загалом у столиці 189 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них вже три випадки летальні", - сказав Кличко.

За його словами серед киян, яким підтвердили діагноз упродовж минулої доби - 17 чоловіків віком від 16 до 70 років та 11 жінок – від 17 до 69 років. Двоє жінок - 56 та 69 років - померли.

"Серед хворих - двоє неповнолітніх: шістнадцятирічний хлопець та сімнадцятирічна дівчина", - повідомив Кличко.

За його словами, у медичні заклади столиці госпіталізували 13 хворих, інші - на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.

Як повідомлялося, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.