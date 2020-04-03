В Україні зафіксували 942 випадки коронавірусу - за добу 138 нових
Про це повідомляє МОЗ в Facebook.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків", - йдеться у повідомленні.
Коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 61 випадок;
Волинська область — 10 випадків;
Дніпропетровська область — 12 випадків;
Донецька область — 8 випадків;
Житомирська область — 6 випадків;
Закарпатська область — 24 випадки;
Запорізька область — 22 випадки;
Івано-Франківська область — 81 випадок;
Кіровоградська область — 15 випадків;
м. Київ — 180 випадків;
Київська область — 70 випадків;
Львівська область — 13 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 20 випадків;
Полтавська область — 5 випадків;
Рівненська область — 25 випадків;
Сумська область — 30 випадків;
Тернопільська область — 114 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 4 випадки;
Хмельницька область — 7 випадків;
Чернівецька область — 171 випадок;
Черкаська область — 55 випадків;
Чернігівська область — 5 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.