Нам потрібно посилення карантину - Степанов

Українська влада робить усе, щоб максимально захистити громадян від коронавірусу, з цією метою Кабмін посилює карантинні заходи в Україні.

Про це у програмі “Право на владу” на каналі "1+1" заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє МОЗ.

“Для того, щоб в нас не було іспанського чи італійського сценарію поширення коронавірусу, нам потрібно посилення карантину. Іншого шляху просто не існує”, - заявив Степанов.

За його словами, обмежувальні заходи під час карантину стосуватимуться пересування людей надворі, відвідування спортивних майданчиків та скверів, заборони масових заходів тощо.

Крім того, як підкреслив міністр, надворі треба буде перебувати в засобах індивідуального захисту.

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“Жахливі спалахи пандемії в деяких європейських країнах, на мою думку, спричинені тим, що вони занадто зволікали із впровадженням обмежувальних заходів. Тому я одразу казав, що у цій війні із невидимим ворогом потрібно діяти швидко та рішуче”, - резюмував очільник МОЗ.

Як повідомлялося, у четвер, 2 квітня, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів затвердив програму своєї діяльності та найближчим часом внесе її на розгляд парламенту.