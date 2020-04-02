Уряд затвердив програму діяльності – Шмигаль

Кабінет міністрів затвердив програму своєї діяльності та найближчим часом внесе її на розгляд парламенту.

Про це у Тelegram повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Кабінет Міністрів затвердив програму діяльності. Найближчим часом подамо її на розгляд до Верховної Ради», - зазначив очільник уряду.

За словами Прем'єр-міністра, від самого початку роботи Кабміну під його керівництвом було виділено системні пріоритети.

«Безумовно, пандемія коронавірусу внесла серйозні корективи в нашу роботу. Але ми не відмовляємося від запланованих змін і реформ та обов'язково продовжимо їх втілювати, попри Covid-19», - наголосив Шмигаль.

Глава уряду пообіцяв оприлюднити програму найближчим часом.