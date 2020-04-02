Україна не може собі дозволити два-три місяці "сидіти на дивані" - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко обговорили діяльність в умовах карантину з представниками Американської торговельної палати в Україні.

Про це Шмигаль написав у Facebook.

"Сьогодні разом з міністром розвитку економіки Ігорем Петрашком провели онлайн-зустріч із представниками Американської торговельної палати в Україні. Обговорили діяльність в умовах карантинних заходів, яких вживає уряд через поширення коронавірусного захворювання. Розуміємо, що обмеження можуть бути неприємними та незручними для бізнесу, однак вони дають результат у питанні порятунку життів українців", - написав Шмигаль.

Він зауважив, що уряд вдячний підприємствам Американської торговельної палати за їхнє розуміння та відповідальність.

Шмигаль наголосив, що готових стратегій перед загрозою кризи не має ніхто, і Україна враховує досвід інших країн, щоб передбачити можливі наслідки пандемії COVID-19. Для цього уряд активно спілкується з бізнесом: "Ми синхронізовані з бізнесом, їхні поради — це наша дорожня карта порятунку економіки".

Глава уряду наголосив, що Україна не може собі дозволити два-три місяці "сидіти на дивані". Треба думати про економіку, тому разом із бізнесом і найкращими науковцями здійснюється робота над створенням стратегічної платформи, куди увійдуть провідні економічні експерти.

"Окремо відзначили в розмові важливість ухвалених цього тижня Верховною Радою законопроєктів про банківську діяльність і ринок землі. Україна вже отримала позитивний зворотний зв’язок від МВФ і послів країн G7", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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З 17 березня Кабінет міністрів припинив роботу підприємств, діяльність яких передбачає приймання відвідувачів. Це обмеження не поширюється на банки та страхові компанії, однак поширюється на інші небанківські фінансові установи (пункти обміну валют, фінансові компанії, кредитні спілки, ломбарди та ін.).

25 березня уряд зняв заборону щодо оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветеринарної практики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і садивних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.

1 квітня уряд ухвалив рішення, яким дозволив продаж запчастин для транспортних засобів, реалізацію добового молодняка свійської птиці та роботу ломбардів і кредитних спілок.

Фото: КМУ