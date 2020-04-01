Шмигаль просить два міністерства доопрацювати з комітетами Ради зміни у держбюджет

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль просить Міністерство фінансів та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства налагодити системну співпрацю з комітетами Верховної Ради для доопрацювання проєкту змін у державний бюджет-2020.

Про це він сказав під час засідання уряду у середу, 1 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прохання роботу з Верховною Радою організувати системно на рівні Міністерства фінансів, Міністерства економіки з профільними комітетами. Ті можливі зауваження депутатського корпусу, які були, усунути в найкоротший час, і бюджет другий раз надіслати", - наголосив Шмигаль.

Він очікує, що Верховна Рада проголосує за зміни до держбюджету-2020 вже наступного тижня.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову - збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.

Згідно з документом, дефіцит держбюджету пропонувалося збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скоротити на 122,9 млрд грн до 972,6 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшити на 79,2 млрд грн до 1263,2 млрд грн (з 1184 млрд грн).

Доходи по загальному фонду - зменшити на 121,77 млрд грн, зокрема, через зменшення показників з надходжень по ряду податків: ПДФО на 18,5 млрд грн, податку на прибуток підприємств на 20,7 млрд грн, рентної плати на 22,8 млрд грн, акцизного податку на 12,4, податку на додану вартість на 67,1 млрд грн, тощо. Доходи по спеціальному фонду - зменшити на 1,17 млрд грн.