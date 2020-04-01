Кабмін створює додаткові можливості для продовження будівництва доріг

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка створює додаткові можливості для залучення коштів Держагентством автомобільних доріг на продовження будівництва.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 1 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з постановою, Кабмін затвердив умови залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг і переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії.

Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, для Державного агентства автомобільних доріг створюються додаткові можливості залучення більш ніж 19 млрд гривень під державні гарантії. Він наголосив, що це дасть можливість побудувати та відремонтувати більше 100 доріг державного та місцевого значення.

Шмигаль запевнив: уряд продовжуватиме реалізацію проєкту «Велике будівництво», бо ремонт доріг не можна припиняти.

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Проєкт «Велике будівництво» - це ініціатива Президента Володимира Зеленського. Він передбачає спорудження 4 тис. кілометрів доріг у всіх куточках України, а також сотень соціальних інфраструктурних об'єктів - 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів і 200 прийомних відділень в лікарнях.