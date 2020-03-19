Мінфін розробляє зміни до бюджету для створення фонду протидії коронавірусу

Міністерство фінансів розробляє зміни до державного бюджету для спрямування коштів на протидію коронавірусу з інших непріоритетних державних програм.

Про це повідомляється на сайті Міністертсва фінансів 19 березня.

"Сьогодні всі зусилля уряду направлені на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) та підтримку громадян в умовах пандемії. Виконання цього завдання можливе лише за умови перегляду пріоритетів фінансування державних програм", - йдеться у повідомленні.

Зазначаться, що на виконання протокольного рішення уряду від 18 березня 2020 року Міністерством фінансів України розробляються зміни до законодавства, в тому числі до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

"Ці зміни мають на меті забезпечення фінансування першочергових заходів, спрямованих на локалізацію та ліквідацію спалахів коронавірусної хвороби; запобігання негативним наслідкам, спричиненим виникненням і поширенням коронавірусу; вжиття антикризових заходів для підтримки економіки", - йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що, зокрема, мова йде про створення стабілізаційного фонду, з якого буде здійснюватися відповідне фінансування.

Уряд доручив головним розпорядникам коштів державного бюджету оперативно надати Міністерству фінансів пропозиції щодо економії коштів з метою їх спрямування на вищезазначені заходи.

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

В Україні наразі зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.