Мінфін розробляє зміни до бюджету для створення фонду протидії коронавірусу

Мінфін розробляє зміни до бюджету для створення фонду протидії коронавірусу

Укрінформ
Міністерство фінансів розробляє зміни до державного бюджету для спрямування коштів на протидію коронавірусу з інших непріоритетних державних програм. 

Про це повідомляється на сайті Міністертсва фінансів 19 березня.

"Сьогодні всі зусилля уряду направлені на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) та підтримку громадян в умовах пандемії. Виконання цього завдання можливе лише за умови перегляду пріоритетів фінансування державних програм", - йдеться у повідомленні.

Зазначаться, що на виконання протокольного рішення уряду від 18 березня 2020 року Міністерством фінансів України розробляються зміни до законодавства, в тому числі до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

"Ці зміни мають на меті забезпечення фінансування першочергових заходів, спрямованих на локалізацію та ліквідацію спалахів коронавірусної хвороби; запобігання негативним наслідкам, спричиненим виникненням і поширенням коронавірусу; вжиття антикризових заходів для підтримки економіки", - йдеться у повідомленні.

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Крім того зазначається, що, зокрема, мова йде про створення стабілізаційного фонду, з якого буде здійснюватися відповідне фінансування.

Уряд доручив головним розпорядникам коштів державного бюджету оперативно надати Міністерству фінансів пропозиції щодо економії коштів з метою їх спрямування на вищезазначені заходи.

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

В Україні наразі зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.

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