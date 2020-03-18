Кабмін готує “карантинні” зміни до міграційних законів

Уряд на засіданні підтримав проєкт постанови щодо порушень законодавства у сфері міграції на період встановленого по всій території України карантину.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєктом постанови пропонується надати можливість іноземцям та особам без громадянства в 30-денний строк з дня скасування карантину звернутися щодо вирішення питання врегулювання законного статусу перебування в Україні. У цьому разі до них не застосовуватимуться заходи адміністративного впливу», - сказав під час доповіді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Міністр зазначив, що законність перебування іноземців та осіб без громадянства на території України залежить від дотримання законодавства про правовий статус іноземців, зокрема, від вчасного продовження строку перебування на території України, оформлення документів на право проживання в Україні тощо.

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Але в особливий період запровадження на всій території України карантину або надзвичайних станів ця категорія осіб не матиме можливості вчасно звернутися до ДМС для вирішення цих питань – щодо продовження строку перебування, оформлення посвідок, тощо.

Тому було запропоновано надати можливість іноземцям та особам без громадянства в 30-денний строк з дня скасування карантину звернутися до міграційних органів щодо врегулювання законного статусу перебування в Україні, щоб у цьому разі до них не застосовувалися заходи адмінвпливу.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.