Уряд розробляє нові заходи для бізнесу

Уряд працює над подальшими заходами, які дозволять полегшити життя бізнесу в умовах карантину.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уряд зараз думає над подальшими заходами, які полегшать життя бізнесу у цей непростий період. В тому числі сьогодні дамо окремі доручення, розпорядження Міністерству економіки, Міністерству фінансів пропрацювати питання полегшення ситуації з точки зору оподаткування для бізнесу», - сказав Шмигаль.

Він не виключає запровадження певних кредитних канікул, спрощення податків. «Ми над цим усім вже працюємо щодня», - запевнив Прем'єр-міністр і нагадав, що певні кроки вже дули зроблені.

Шмигаль зазначив, що карантинні заходи необхідні. Влада змушена здійснювати ці жорсткі та непопулярні кроки, аби зберегти життя та здоров'я багатьох українців. «Проведення якомога більшого часу удома призведе до порятунку української нації. Ми діємо на випередження, намагаємося вживати заходи до того, як бачимо сумну статистику», - сказав глава уряду.

Прем'єр додав, що до кінця дня затвердять склад координаційного центру з економічного порятунку та протидії фінансово-економічній кризі.

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"Щодня ми працюємо та зустрічаємось із великим бізнесом, асоціаціями. Ведемо переговори. Сьогодні є домовленості про утворення цілого ряду таких координаційних центрів, у тому числі координаційного центру з економічного порятунку та протидії фінансово-економічній кризі. Сьогодні до кінця дня маємо напрацювати та ухвалити відповідні рішення, затвердити склад такого органу. Фактично це буде громадський або бізнесовий орган», - сказав Шмигаль.

За його словами, центр формуватиме поради щодо подальшої політики дій влади.

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Згідно з порядком денним сьогоднішнього засідання Кабміну, урядовці розглянуть проєкти постанов щодо внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, та про внесення змін до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що для малого і середнього бізнесу буде розроблено програму кредитних канікул, а пенсіонерам із пенсією меншою за 5000 гривень виплатять по тисячі гривень.