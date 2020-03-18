Кабмін виділив 70 мільйонів на засоби індивідуального захисту правоохоронців

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про виділення 70 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету для правоохоронців на засоби індивідуального захисту для проведення протиепідемічних заходів у зв’язку з коронавірусом.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 18 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, згідно з розпорядженням "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету", Кабмін спрямував 70 млн грн на забезпечення МВС засобами індивідуального захисту для проведення протиепідемічних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу 2019-nCov в Україні.

Зокрема, для ДСНС передбачено 33,2 млн грн, апарату МВС - 0,8 млн грн, Нацполіції - 16 млн грн, Нацгвардії -11 млн грн, адміністрації Держприкордонслужби - 9 млн грн.

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Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.