У столичних лікарнях - майже 400 пацієнтів із пневмонією

У столичних лікарнях з діагнозом «пневмонія» зараз перебувають майже 400 хворих. У них вже відібрали зразки для проведення лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У медичних закладах столиці розпочали практику обов’язкового тестування всіх хворих на різні види пневмонії. Тести, що визначають наявність коронавірусу, сьогодні в лікарнях Києва є. В лікарнях з діагнозом «пневмонія» сьогодні перебувають майже 400 хворих", - сказав Кличко.

За його словами, у всіх пацієнтів вже відібрали зразки для проведення лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу.

"Як зазначають лікарі, далеко не всі випадки пневмонії – це наслідки ускладнень від коронавірусу. Щороку на пневмонію в світі хворіють майже 450 мільйонів людей, це 7% населення планети. Пневмонія стає причиною близько 4 мільйонів смертей кожного року", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, за даними столичної влади, у Києві станом на ранок 3 квітня уже 189 осіб мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19. За минулу добу захворіли 28 людей, двоє з них померли.