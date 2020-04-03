У Києві 380 апаратів ШВЛ у хорошому стані, ще 60 чекають ремонту — Кличко

У столичних лікарнях на сьогодні - 380 апаратів штучної вентиляції легень, які є в хорошому стані, ще 60 апаратів ШВЛ чекають ремонту.

Про це під час брифінгу 3 квітня повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кличко нагадав, що сьогодні в 44 медзакладах столиці є 380 апаратів штучної вентиляції легень, які були придбані до 2020 року.

"380 апаратів ШВЛ – це апарати, які працюють, надають допомогу, і є в хорошому технічному стані. І щодо інших цифр, які гуляли. Так, у нас є ще інших понад 60 апаратів ШВЛ, які зношені і чекають на ремонти, на деякі замовлені деталі, що треба замінити, і ми цим займаємося», - сказав Кличко.

Він також зазначив, що цього року за благодійні кошти у лікарні передали 9 апаратів штучної вентиляції легень.

Мер додав, що за кошти резервного фонду місто планує придбати ще 52 апарати ШВЛ та передати у медзаклади міста. "17 з них ми очікуємо найближчим часом", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

У Києві станом на 3 квітня 189 осіб мають підтверджений діагноз COVID-19. Зафіксовано три летальні випадки. За минулу добу захворіли 28 людей.