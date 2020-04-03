Апарати "від Маска" не підходять тяжкохворим — експерт

Апарати штучної вентиляції легенів, які пожертвувала Tesla, не можуть бути використані при реанімації та, відповідно, не допоможуть критично хворим із COVID-19.

Про це заявив глава корпорації ResMed Мік Фарелл, повідомляє Wccftech.

"Хоча апарати для вентиляції, пожертвувані Tesla і її керівником (Ілоном Маском - ред.), дійсно були схвалені FDA для використання пацієнтам із коронавірусом, вони не є обладнанням, яке вкрай необхідне для лікарень у цей кризовий час", - йдеться в повідомленні.

За словами Фарелла, апарати, що мають назву Bi-PAP, були розроблені п'ять років тому і не є інвазивними. Вони призначені для використання пацієнтам із захворюваннями, при яких пацієнт може дихати сам, хоча і за допомогою машини. Вони підходять для хворих на легкі випадки пневмонії або апное сну.

В апаратах передбачено лицьову маску для доставки повітря, що відрізняється від принципу роботи машин, які використовуються пацієнтам із коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії. Такі хворі потребують подачі повітря безпосередньо в легені за допомогою трубки.

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Як повідомлялося, напередодні Ілон Маск запропонував безкоштовно доставити в лікарні світу апарати штучної вентиляції легенів для порятунку важких пацієнтів із Covid-19. Посольство України в США та колишній керівник Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун звернулися до Маска з проханням передати нашій країні ці апарати.

Фото: Twitter