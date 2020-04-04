У Києві підтвердили 214 випадків коронавірусу - Кличко

У столиці вже 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Facebook.

"Друзі! На сьогодні в столиці вже 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Кількість киян, що захворіли, збільшилася за минулу добу на 25 людей", - написав Кличко.

Він зазначив, що 5 жінок віком від 23-ох до 65-ти років, 10 чоловіків віком від 17-ти до 68-ми років. У тому числі захворіли на коронавірус ще двоє медиків.

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За його словами, 10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні, а 15 - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

"Я розумію, як складно витримувати обмежувальні заходи. Але доведеться потерпіти. Щоб уберегти себе і тих, хто поруч. Щоб вірус не охопив місто. Бережіть себе", - додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні зафіксовано 1096 випадків COVID-19.