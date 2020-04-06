МОЗ запускає "гарячу лінію" для тих, кому відмовилися робити тест на коронавірус

Міністерство охорони здоров’я запустить телефонну "гарячу" лінію, куди можна звертатися у разі відмови медичних працівників проводити тестування на коронавірус.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на онлайн-брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні-завтра буде оприлюднено новий алгоритм, як можна повідомити про випадки відмови від тестування (на коронавірус - ред.) медичним працівником або працівником закладу охорони здоров’я. Це буде окрема телефонна "гаряча" лінія в МОЗ. І кожен випадок відмови від тестування буде розібрано в індивідуальному порядку, оскільки відмова від тестування в період епідемії не повинна розглядатися взагалі. Ми будемо впливати на цей людський фактор, який існує або може існувати на території України», - наголосив Ляшко.

Він також запевнив, що Україна готова проводити тестування на виявлення коронавірусу.

«Сьогодні ми маємо близько 250 тисяч тестів для ПЦР-діагностики. Тому питання з тестуванням не є проблемою. Україна готова тестувати, готова буде тестувати. І буквально на вихідних ми збиралися з міністром охорони здоров’я і чітко пропрацьовували стратегію збільшення кількості тестувань для того, щоб забезпечити тестуванням усі випадки, які тільки можливі», - додав Ляшко.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeter, на ранок 6 квітня у світі заражено коронавірусом 1 274 527 осіб, з них 264 838 одужали, 69 487 – померли.

В Україні станом на 9:00 підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 людей одужали.