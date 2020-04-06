МОЗ чекає на українські ПЛР-тести вже наступного тижня – Ляшко

Міністерство охорони здоров’я очікує наступного тижня отримати тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР - тести) українського виробництва.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на онлайн-брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«ПЛР-тести ми очікуємо від українського виробника отримати в кількості 20 тисяч ПЛР-систем, які дозволять протестувати близько 2 млн досліджень. Тести вже повинні бути на наступному тижні», - зазначив сказав Ляшко.

За його словами, український виробник готовий виробляти близько тисячі ПЛР-тестів на добу.

«Це дозволить нам покрити всю потребу в проведенні тестування, яка необхідна для реагування на спалах, на епідемію коронавірусної хвороби на території України», - сказав Ляшко.