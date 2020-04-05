Чернівцям передадуть понад тисячу тест-систем для діагностування COVID-19

До Чернівців передадуть понад тисячу тест-систем для діагностування COVID-19 та 300 літрів дезинфікуючих засобів.

Про це інформує пресслужба фонду "Відкрий Україну".

"Завтра лікарням міста Чернівці буде передано понад 1000 сертифікованих тест-систем для діагностування пацієнтів з підозрою на COVID-19 та 300 літрів дезинфікуючих засобів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у фонді, за даними ЦГЗ МОЗ України саме Чернівецька область є найбільш ураженою коронавірусом, тому у фонді "докладають максимальних зусиль для подолання цієї надскладної недуги".

Загалом місто Чернівці від фонду "Відкрий Україну" вже отримало 15 тис. рукавиць, 1 тис. респіраторів FFP3 та 200 комплектів захисних костюмів для медичного персоналу, понад 1 тис. сертифікованих тест-систем для визначення COVID-19 та 300 літрів засобів для дезинфекції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.

Фото: openukraine.org