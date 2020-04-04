Кличко пояснив, чому не варто розміщувати громадян на обсервацію в центрі Києва

Мер міста Києва Віталій Кличко проти розміщення людей на обсервацію в центрі міста, бо там може виникнути осередок захворювання.

Про це Кличко заявив в інтерв'ю для Радіо Свобода.

"Для нас також було несподіванкою, що для всіх людей, які прийшли на обсервацію, був виділений готель «Козацький», який знаходиться на Майдані Незалежності. Це центр міста. І питання багатьох було: це логічно чи ні, робити обсервацію в центрі міста, якщо там може бути вогнище захворювання? Готель «Козацький» – не є муніципальною власністю, це не власність міста. І з нами, на жаль, консультації не велися. Я після цього зателефонував. І мені пообіцяли, що про наступні кроки всі будуть інформувати нас", - розповів київський міський голова.

Кличко також підкреслив, що місто завжди готове надати допомогу, зокрема, і для обсервації, і має такі можливості.

"У нас для обсервації є місця в лікарнях, а не в готелях. Наприклад, чорнобильська лікарня на Лісовому масиві, де є 200 ліжок, і всі умови для того, щоб люди були на обсервації. Тобто я переконаний, що це брак комунікації. І звернувся до всіх міністрів: однозначно потрібно інформувати місто Київ щодо тих кроків, які робить держава", - сказав Кличко.

Він також підкреслив, що багато речей, які пропонує Київ, були вже зроблені керівництвом країни.

Як повідомлялося, 30 березня українців, які повернулися з Балі й Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доправили їх з аеропорту до місця обсервації. Згодом українці почали самовільно покидати місце обсервації. Поліцейські склали понад 50 адмінпротоколів відносно осіб, які самовільно залишили готель "Козацький", де перебували в обсервації після повернення з Катару.

29 березня уряд ухвалив рішення про обов'язковий режим обсервації терміном 14 днів для тих, хто повертається з-за кордону.